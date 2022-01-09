«Ливерпуль» — «Шрусбери»: ставка Романа Павлюченко на матч 1/32 финала Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Кубка Англии «Ливерпуль» — «Шрусбери».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 1.93.

«Красные имеют просто потрясающую команду, которая пытается выиграть все возможные турниры. В АПЛ они занимают промежуточную третью строчку, пусть и теряли очки в последних турах. Неожиданно коллектив Клоппа уступил «Лестеру» с минимальным счётом, а потом не дожал «Челси» (2:2).



«Шрусбери Таун» особо ничем не выделяется даже на фоне своего скромного чемпионата, а в прошлой кубковой стадии им был пройден с большими сложностями не менее скромный коллектив «Карлайл Юнайтед» со счётом 2:1. В регулярке команды пока что нет в восьмёрке сильнейших.



На мой взгляд, в этом матче всё кристально прозрачно и шансов у гостей нет. Команды совершенно разного уровня, даже зацепиться за что-то гостям будет сложно, так что жду лёгкой победы гранда.



Кроме того, хозяева оступились в двух матчах подряд, поэтому сегодня мерсисайдцы будут невероятно заряжены и постараются реабилитироваться за осечки крупной кубковой победой».

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