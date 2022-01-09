«Интер» — «Лацио»: ставка Виктора Гусева на матч 21-го тура итальянской Серии А

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев дал свой прогноз на матч чемпионата Италии «Интер» — «Лацио».
Ставка: обе забьют за 1.77.
«Интер» сохранил лидерство. После 19 матчей у него 46 очков. Лишь на одно очко отстаёт «Милан», у которого на одну игру больше. Тут важно, что в том же туре, когда «Интер» будет играть с «Лацио», «Милан» отправляется в Венецию. Велика вероятность того, что «Милан» там не потеряет очки. В условиях возможной потери очков «Интером» в игре с «Лацио» может «Милан» выйти на первое место. Это всё виртуальные предположения.
Где смотреть матч «Интер» — «Лацио»?
«Интер», хоть и лидирует, как в прошлом году, делает это не так уверенно. Перед началом сезона «Интер» расстался с Лукаку. На замену пришли хорошие нападающие. Пришли Чалханоглу, Джеко. Сразу скажу, Джеко не будет на матче с «Лацио» из-за коронавируса. Результат в плане забитых мячей у «Интера» хороший — первое место по голам, их 49. Но и «Лацио» тут не лыком шит. При своём восьмом месте по забитым мячам римляне занимают третье — 42 гола. Их лучший бомбардир Иммобиле занимает второе место в общем списке бомбардиров.
Что касается выступлений «Лацио» на выезде. В этом чемпионате три победы, две ничьи и пять поражений. Делайте выводы сами. У «Интера» серия из 11 матчей без поражений: девять побед и две ничьи. Семь побед подряд. Последнее поражение «Интер» потерпел аж в октябре прошлого года в матче с «Лацио». Причём «Лацио» сначала пропустил, а потом забил три мяча. Наверняка это сидит в голове у футболистов «Интера».
«Интер» играет дома, имеет преимущество в отдыхе. «Лацио» придётся непросто. Но «Лацио» — команда забивающая. Свои козыри тоже, бесспорно, есть. В матче «Интер» — «Лацио» жду забитые голы с обеих сторон».
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Интер» — «Лацио».
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Рома» — «Ювентус».
- 9 января 2022
-
12:30
-
11:45
-
11:15
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 8 января 2022
-
21:45
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:15
-
16:01
-
15:30
-
15:14
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 7 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00