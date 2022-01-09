«Интер» — «Лацио»: ставка Виктора Гусева на матч 21-го тура итальянской Серии А

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев дал свой прогноз на матч чемпионата Италии «Интер» — «Лацио».

Ставка: обе забьют за 1.77.

«Интер» сохранил лидерство. После 19 матчей у него 46 очков. Лишь на одно очко отстаёт «Милан», у которого на одну игру больше. Тут важно, что в том же туре, когда «Интер» будет играть с «Лацио», «Милан» отправляется в Венецию. Велика вероятность того, что «Милан» там не потеряет очки. В условиях возможной потери очков «Интером» в игре с «Лацио» может «Милан» выйти на первое место. Это всё виртуальные предположения.

Где смотреть матч «Интер» — «Лацио»?

«Интер», хоть и лидирует, как в прошлом году, делает это не так уверенно. Перед началом сезона «Интер» расстался с Лукаку. На замену пришли хорошие нападающие. Пришли Чалханоглу, Джеко. Сразу скажу, Джеко не будет на матче с «Лацио» из-за коронавируса. Результат в плане забитых мячей у «Интера» хороший — первое место по голам, их 49. Но и «Лацио» тут не лыком шит. При своём восьмом месте по забитым мячам римляне занимают третье — 42 гола. Их лучший бомбардир Иммобиле занимает второе место в общем списке бомбардиров.



Что касается выступлений «Лацио» на выезде. В этом чемпионате три победы, две ничьи и пять поражений. Делайте выводы сами. У «Интера» серия из 11 матчей без поражений: девять побед и две ничьи. Семь побед подряд. Последнее поражение «Интер» потерпел аж в октябре прошлого года в матче с «Лацио». Причём «Лацио» сначала пропустил, а потом забил три мяча. Наверняка это сидит в голове у футболистов «Интера».



«Интер» играет дома, имеет преимущество в отдыхе. «Лацио» придётся непросто. Но «Лацио» — команда забивающая. Свои козыри тоже, бесспорно, есть. В матче «Интер» — «Лацио» жду забитые голы с обеих сторон».

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Интер» — «Лацио».

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Рома» — «Ювентус».

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Вест Хэм» — «Лидс».