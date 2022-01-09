«Ноттингем Форест» — «Арсенал»: ставка Александра Елагина на матч Кубка Англии

Известный телекомментатор и специалист в английском футболе Александр Елагин поделился своим прогнозом на матч 1/32 финала Кубка Англии «Ноттингем Форест» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-2) за 4.20.

«Это та самая стадия Кубка Англии, когда в турнире стартуют клубы АПЛ и Чемпионшипа. Интересно, что за всю многолетнюю историю турнира клубы в нём встречались всего четыре раза. В последний раз в январе 2019-го выиграли футболисты «Ноттингема». По две победы у каждого клуба в очных матчах Кубка Англии.



«Арсенал» замыкает квартет сильнейших в английской Премьер-лиге. «Ноттингем» идёт на девятом месте в Чемпионшипе. Отдаю предпочтение «канонирам». У них молодая и амбициозная команда. Поэтому жду уверенную победу гостей», — считает Елагин.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Ливерпуль» — «Шрусбери».

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Вест Хэм» — «Лидс».

Кокорин — победитель в номинации «посмешище» премии «Золотой унитаз».