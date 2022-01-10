«Куньлунь РС» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Куньлунь РС» — «Трактор».



Ставка: победа «Трактора» с форой (-2.5) за 2.02.



«Трактор» спокойно и «в рабочем порядке» обыграл «Куньлунь» в первом матче сдвоенного гостевого вояжа. И нет ровным счетом никаких предпосылок к тому, чтобы не обыграть китайцев точно так же и во втором матче, который пройдет через день после первого, а значит, соперники успеют нормально восстановиться.



Между прочим, первая победа над командой из Поднебесной вернула уральцев на первое место как в Восточной конференции, так в целом и КХЛ. Она стала для «Трактора» шестой подряд. И, между прочим, ещё столько же матчей у челябинцев не будет зубодробительных соперников из олигархата. А значит, не будет и магнитогорских притязаний на единоличное лидерство, если, конечно, «Трактор» не подгадит себе сам, что он, в принципе, умеет делать.



Но даже если и подгадит, то, уверен, не на этот раз. Ну, нет у «Куньлуня» ничего того, что может позволить ему одолеть лидера «всея КХЛ». По всем линиям китайская команда челябинской уступает, причем уступает кратно. Плюс «Трактор» идёт по нарастающей, тогда как куда идёт «Куньлунь» со своей домашней Олимпиадой, одному Будде известно.



Поэтому тут все просто: спокойная и не напряжная гостевая победа «Трактора». Однозначно в основное время и с преимуществом от трёх шайб и более», — сказал Лебедев.

Чего ждать от матча «Куньлунь» — «Трактор»?

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