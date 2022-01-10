Марокко — Гана: прогноз Ивана Млечного на матч Кубка Африки

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч Кубка африканских наций Марокко — Гана.



Ставка: победа Марокко за 2.17.



«Сразу хочется сказать, что сборная Ганы — это уже не та грозная машина, которая была 8-10 лет назад. Сборная Ганы по африканским меркам — это обычная средняя команда. Но вот сборная Марокко — это как раз совсем другая ситуация.



Сборная Марокко недавно проиграла Алжиру в Кубке арабских стран, где участвовало всего 8 команд, но до этого не проигрывала почти год. Не то что не проигрывала, а выигрывала почти каждый матч. Конкуренты в Африке не такие серьёзные, но всё равно сложно демонстрировать такой качественный футбол на протяжении длительного времени. Это заслуживает уважения и не даёт возможности не обращать на этот факт внимания.



Даже по поражению от Алжира. В составе Марокко не было ни одного игрока, который играл бы за рубежом. Сборная была составлена исключительно из футболистов внутреннего первенства.



Сборная Марокко на этом турнире способна показать себя. Команда должна выиграть свою группу. В составе есть много качественных футболистов, которые играют не в Африке, а в крупных европейских командах.



Уверен, что Марокко выиграет свою группу и начать этот путь сможет в матче с Ганой. Мой прогноз на этот матч — победа Марокко», — сказал Млечный.

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