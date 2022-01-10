«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: прогноз Ровшана Аскерова на встречу Кубка Англии

Игрок телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».
Ставка: «Астон Вилла» не проиграет за 2.15.
«Фактор Рангника и недовольства тренером в стане «красных дьяволов» стоит учитывать, делая прогноз на матч. Так же, как и то, что при Джеррарде «Вилла» заиграла веселее и острее.
В Кубке лиги обе команды вылетели уже в первом раунде, но «Манчестер Юнайтед» ведёт ещё борьбу на три фронта — в АПЛ, где может дотянуться до зоны еврокубков; в ЛЧ, где вышел в плей-офф с первого места из группы; и вот в Кубке Англии. У «Виллы» задачи поскромнее в АПЛ, а в еврокубках команда давно не играет. В день матча Стиви Джи отметит первые два месяца в роли главного тренера «львов». Ну не галстук же дарить игрокам своему наставнику», — сказал Аскеров.
Чего ждать от матча «МЮ» — «Астон Вилла»?
Рангник ответил на вопрос о возможном уходе Кавани из «Манчестер Юнайтед».
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