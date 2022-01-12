«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на игру Кубка лиги 12 января

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Тоттенхэм» — «Челси».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.95.



«Конте после поражения в первом матче посетовал на то, что играли команды разного уровня. С этим трудно спорить. Встречаясь с соперниками среднего и низкого уровней, «шпоры» выезжали на классе, но с «Челси» они выглядели почти беспомощно.

Где смотреть матч «Тоттенхэм» — «Челси»?

«Челси» в то же время, кажется, вышел из того мини-кризиса, в который угодил, и смотрится в новом году явно лучше, чем в концовке прошлого.



В этой же конкретно игре Тухель всё же с большей долей вероятности произведёт изменения в составе – всего через три дня «Челси» играть с «Ман Сити», и тот матч, похоже, будет последним шансом вернуться в борьбу за золото.



Но и у «шпор» на выходных игра куда более важная – дерби с «Арсеналом», к ней необходимо будет подойти в оптимальном состоянии.



Так что, кажется, что матч этот обе команды проведут «без фанатизма». Гости постараются удержать двухголевое преимущество, ну а хозяева попробуют создать впереди хоть что-то», — сказал Петросьян.

Ещё один прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Челси».

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