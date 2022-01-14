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«Боруссия» Д — «Фрайбург»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

«Боруссия» Д — «Фрайбург»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги
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Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» Д — «Фрайбург» в 19-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.

Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1) за 1.77.

«После новогодних праздников большой футбол возвращается. В Германии был небольшой перерыв, и вот Бундеслига снова с нами.

Первый домашний матч для дортмундской «Боруссии». Соперник — «Фрайбург». Мне кажется, что с учётом всех этих антиковидных историй, которые ужесточаются, того, что почти не будет болельщиков, а люди нуждаются в позитивных эмоциях, «Боруссия» должна сыграть максимально ответственно.

Соперник сложный и неприятный, но у Дортмунда есть возможность добиться победы над ним.

Победа «Боруссии» с форой (-1) оценивается в 1,77. Мне кажется, что это очень хороший и разумный вариант», — сказал Андронов.

Ставка на матч «Боруссия Д» — «Фрайбург» с коэффициентом 2.35.

Ставка на матч «Боруссия М» — «Байер» с коэффициентом 2.55.

Прогноз на матч «Кёльн» — «Бавария».

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