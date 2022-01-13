«Боруссия» Д — «Фрайбург». Эрлинг Холанд заставит «Реал» и «Барселону» думать быстрее

14 декабря состоится матч 19-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд — «Фрайбург». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Боруссии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «Фрайбурга» оценён экспертами в 6.05. Ставки на ничью принимаются за 4.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Фрайбург» 14 января 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Боруссия» Дортмунд — «Фрайбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз матча 19-го тура Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Фрайбург» (14.01.2022)

Кубок африканских наций набирает обороты, однако не стоит забывать и о клубном футболе. 14 января стартует 19-й тур чемпионата Германии. В этот день состоится всего одна встреча, зато какая! На стадионе «Сигнал Идуна Парк» столкнутся «Боруссия» Дортмунд и «Фрайбург». Начало — в 22:30 мск.

«Боруссия» в последних четырёх матчах чемпионата Германии выглядит немного растерянно. Одержала только две неоднозначные победы над «Гройтером» (3:0) и «Айнтрахтом» (3:2). Также сыграла вничью с «Бохумом» (1:1) и потерпела поражение от «Герты» (2:3). Всему виной — обескураживающее поражение от «Баварии» (2:3) в 14-м туре.



На него ушло слишком много сил и эмоций. В тот момент дортмундцы вполне могли выиграть и задержать мюнхенцев в чемпионской гонке. Правда, не сложилось, особенно был против Роберт Левандовски, оформивший дубль. Однако, на наш взгляд, наиболее интересно из недавних именно противостояние с «Айнтрахтом».



Проигрывая уже к 24-й минуте со счётом 0:2, подопечные Марко Розе нашли в себе силы переломить ход событий и совершить красивейший камбэк. Забили три мяча в конце второго тайма. Волевая победа, которая крайне важна. Особенно сейчас. Наверняка поднимет настроение к грядущей встрече.

В последних турах Бундеслиги дортмундская команда много пропускает и нередко вынуждена отыгрываться, как это было с «Айнтрахтом». На дистанции цифры ещё печальнее, пропустила 28 мячей. Хотя это не мешает располагаться на второй позиции и по-прежнему конкурировать за титул с мюнхенской «Баварией». Пусть отрыв и заметный — шесть очков.



Благо к результативности вопросов нет, забито 44 мяча за 18 туров Бундеслиги. Солидный вклад в успех внёс Эрлинг Холанд, записавший на свой счёт 13 голов и шесть голевых передач за 12 матчей. СМИ активно сватают норвежца в мадридский «Реал», каталонскую «Барселону» и другие клубы из топ-10. Впрочем, пока он всецело поглощён прогрессом «шмелей».

«Фрайбург» отлично начал сезон, 10 туров кряду в чемпионате Германии не знал поражений. Однако затем начал понемногу сдавать и терять очки. Сейчас занимает четвёртую позицию и старается сохранить её до конца сезона, чтобы получить возможность выступить в Лиге чемпионов и добыть солидные призовые от УЕФА.



Успехи «бразильцев из Брайсгау» в последних четырёх матчах первенства не хорошие, но и не плохие. Нормальные. Потерпели поражение от крепкого «Хоффенхайма» (1:2), сыграли вничью с «Унионом» (0:0) и «Арминией» (2:2), а также одержали победу над «Байером» (2:1). Результаты вполне закономерны, удивляться тут особо нечему. Противники сильны, сражались на равных.



С нападением и обороной у «Фрайбурга» порядок: забивает немало, пропускает немного. Разница мячей составляет 30-18. Играет при этом в командный, атакующий футбол, не зависящий от конкретного игрока. Всё благодаря Кристиану Штрайху, который уже 10 лет восседает на тренерском мостике и поднимает уровень игры своих подопечных.

«Боруссия» постарается выступить в роли фаворита на своём поле. Она знает толк в результативности. Эрлинг Холанд точно не даст вратарю «Фрайбурга» заскучать. Однако она имеет серьёзные проблемы в обороне, которыми наверняка воспользуется оппонент. Возьмём «обе забьют» за коэффициент 1.66, ждём яркого матча.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Фрайбург» 14 января 2022 года

Обе команды хороши в нападении, особенно «Боруссия», поразившая ворота соперников 44 раза в чемпионате Германии. Однако и пропустила за это период достаточно. Для «Фрайбурга» это хорошая новость, ведь можно попробовать забить больше и добыть очки. Обе команды прилично выступили в последних турах и наверняка снова порадуют ярким футболом.



Ставка: обе забьют за 1.66.