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«Бетис» — «Севилья»: ставка Александра Мостового на матч Примеры 15 января

«Бетис» — «Севилья»: ставка Александра Мостового на матч Примеры 15 января
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Севилья».

Ставка: ничья за 3.22.

«Бетис» очень здорово провёл старт сезона и сегодня занимает третью позицию в турнирной таблице. На счету бело-зелёных 10 побед и четыре мирных исхода, которые принесли 34 очка и третье место в турнирной таблице.

В трёх последних турах «бетикос» серьёзно сбавили обороты, что и принесло потерю контроля над второй позицией. В последнем матче хозяева сыграли вничью с «Райо Вальекано», при этом «Севилья» в 2022 году записала на свой счёт две виктории – в игре с «Кадисом» (1:0) и «Хетафе» (1:0).

Нельзя не отметить показатели сегодняшних номинальных гостей в линии обороны, которая лучшая на сегодня в Ла Лиге. Оба клуба прошли в следующий этап Кубка Солнца, где красно-белые обыграли «Сарагосу», в то же время «бетикос» разобрались с «Вальядолидом».

К слову, оба коллектива прошли в плей-офф Лиги Европы, где стартуют уже через месяц. Жребий свёл земляков на такой ранней стадии Кубка, что сделает шансы команд примерно равными.

Я вижу равных по силе и мотивации противников, которые вряд ли смогут определить победителя в основное время – ожидаю, что всё решит серия пенальти. Рискну и заиграю пари на мирный исход», — сказал Мостовой.

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