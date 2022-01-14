«Бетис» — «Севилья»: ставка Александра Мостового на матч Примеры 15 января

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Севилья».



Ставка: ничья за 3.22.



«Бетис» очень здорово провёл старт сезона и сегодня занимает третью позицию в турнирной таблице. На счету бело-зелёных 10 побед и четыре мирных исхода, которые принесли 34 очка и третье место в турнирной таблице.



В трёх последних турах «бетикос» серьёзно сбавили обороты, что и принесло потерю контроля над второй позицией. В последнем матче хозяева сыграли вничью с «Райо Вальекано», при этом «Севилья» в 2022 году записала на свой счёт две виктории – в игре с «Кадисом» (1:0) и «Хетафе» (1:0).



Нельзя не отметить показатели сегодняшних номинальных гостей в линии обороны, которая лучшая на сегодня в Ла Лиге. Оба клуба прошли в следующий этап Кубка Солнца, где красно-белые обыграли «Сарагосу», в то же время «бетикос» разобрались с «Вальядолидом».



К слову, оба коллектива прошли в плей-офф Лиги Европы, где стартуют уже через месяц. Жребий свёл земляков на такой ранней стадии Кубка, что сделает шансы команд примерно равными.



Я вижу равных по силе и мотивации противников, которые вряд ли смогут определить победителя в основное время – ожидаю, что всё решит серия пенальти. Рискну и заиграю пари на мирный исход», — сказал Мостовой.

Где покажут матч «Астон Вилла» — «МЮ»?

«Брайтон» — «Кристал Пэлас»: прогноз Александра Мостового с коэффициентом 3.20 на матч АПЛ.

Перестрелка, заговор и судейское шоу: Кубок Африки набирает обороты.