«Ман Сити» — «Челси»: прогноз Александра Мостового на центральный матч 22-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Челси».

Ставка: победа «Манчестер Сити» + обе забьют за 2.89.

«Манчестер Сити» сумел захватить первую позицию в Премьер-лиге, вытеснив оттуда сегодняшнего соперника, который допустил несколько серьёзных осечек. На счету «горожан» 17 побед и два мирных исхода, которые принесли 53 очка, что уже на 10 баллов больше, чем у сегодняшнего противника.

Где смотреть матч «Ман Сити» — «Челси»?

Очень здорово выглядит линия атаки «МС», которая отличалась 53 раза. 1 января «горожане» на выезде сумели сломить сопротивление «Арсенала». На счету «Челси» 12 успешных матчей и семь мирных исходов, что принесло 43 очка и второе место в турнирной таблице. В пяти последних матчах «Челси» добыл только одну победу над «Астон Виллой», следом за чем дважды разделила турнирные баллы с «Брайтоном» и «Ливерпулем».



Неплохо выглядит линия нападения подопечных Томаса Тухеля, которая отличалась 45 раз. Считаю, что на сегодняшний день «Сити» смотрится более мощно, причём по всем линиям, и я отдаю предпочтение лидеру, который имеет отличный шанс создать комфортный отрыв и закрепиться на вершине турнирной таблицы АПЛ. Моя ставка – победа «Манчестер Сити» + обе забьют».

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