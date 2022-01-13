«Манчестер Сити» — «Челси». Вся надежда на «Ливерпуль»!

15 января состоится матч 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех «Челси» оценён экспертами в 5.55. Ставки на ничью принимаются за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ман Сити» — «Челси» 15 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз матча 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси» (15.01.2022)

Английская Премьер-лига страдает от омикрон-штамма коронавируса, но футбол продолжает радовать. 15 января состоятся шесть встреч 22-го тура. Главным, несомненно, станет противостояние «Манчестер Сити» — «Челси». Стартовый свисток на стадионе «Этихад» прозвучит в 15:30 мск. Арбитр — Крейг Поусон.

«Ман Сити» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу АПЛ с 53 очками в активе. От ближайшего преследователя, которым является именно «Челси», оторвался уже на 10 баллов. Если одержит победу в грядущем противостоянии, скорее всего, вопросы о чемпионстве будут сняты. Хотя есть ещё «Ливерпуль».



Победная серия «горожан» достигла 11 матчей в чемпионате Англии. В успехе, разумеется, замешан Хосеп Гвардиола. Помимо великолепного тактического мышления, он обладает исключительным даром руководства. В недавнем интервью один из его подопечных — Бернарду Силва — заявил, что испанец — идеальный тренер, умеющий работать с людьми.



Действительно. Некоторые звёздные футболисты пребывают по нескольку матчей на скамейке запасных и никаких претензий к Гвардиоле не имеют. Более того, продолжают демонстрировать великолепный уровень в других противостояниях. Именно благодаря такому подходу и правильной ротации небесно-голубые достигли успеха в Лиге чемпионов, выйдя в плей-офф с первой позиции.

Стоил ли говорить, что «Ман Сити» является самым результативным клубом в чемпионате Англии? За 21 тур забил 53 мяча, а пропустил только лишь 13. На волне успеха достиг ещё одного рекорда — заработал почти £ 570 млн за сезон-2020/2021. Впервые в истории обошёл в этом показателе «Манчестер Юнайтед».



Успехи «Челси» не так позитивны. Великолепно начав сезон и долгое время лидируя, клуб уступил пьедестал. Причиной спада послужили травмы Тимо Вернера, Ромелу Лукаку, Бена Чилуэлла и Риса Джеймса. Форварды уже оклемались, однако демонстрируют не такой качественный футбол. А вот ключевые защитники всё ещё пребывают в лазарете.

Ситуация с Лукаку вовсе заслуживает экранизации. Не проявив себя в лондонском клубе в 2011-2014 годах, он решил вернуться и доказать свою состоятельность. Однако возвращение, как оказалось, не сулило ничего хорошего. В одном из интервью бельгиец негативно высказался о Томасе Тухеле и даже изъявил желание вернуться в миланский «Интер».



Сложившийся конфликт удалось замять, хотя неприятный отклик он всё же вызвал. Впрочем, немецкий специалист предоставил бельгийцу игровое время в полуфинальных матчах Кубка лиги Англии с «Тоттенхэмом» (2:0 и 1:0), но игрок не отметился результативными действиями. Выиграли совсем по другим причинам.



Также заставляют насторожиться пять последних туров в чемпионате Англии. Лондонцы добыли только одну победу над подбитой коронавирусом «Астон Виллой» (3:1). Другие встречи завершились вничью: с «Эвертоном» (1:1), «Вулверхэмптоном» (0:0), «Брайтоном» (1:1) и «Ливерпулем» (2:2). Бороться с «Ман Сити» на равных при таких результатах точно не выйдет.



«Горожане» демонстрируют прекрасную форму. Хосепу Гвардиоле можно только поаплодировать за созданную в раздевалке обстановку и тактическое мышление, что в совокупности приносит победы 11 туров АПЛ кряду. «Челси», в свою очередь, забарахлил и топчется на одном месте, ожидая возвращения в строй Чилуэлла и Джеймса. Возьмём П1 за коэффициент 1.72.

Дело ещё и в том, что подопечные Томаса Тухеля совсем недавно играли ответную встречу с «Тоттенхэмом» в Кубке лиги Англии. Даже провели на поле на восемь минут дольше положенного — арбитр много добавил к основному времени. «Ман Сити» последний матч провёл 7 января со скромным «Суиндон Таун». Сил должно быть больше.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси» 15 января 2022 года

«Манчестер Сити» сейчас банально сильнее, демонстрирует потрясающую результативность и крепок в обороне. А Хосеп Гвардиола грамотно руководит подопечными, умело пользуется ротацией. У Томаса Тухеля же имеются проблемы. К Лукаку вопросы, важнейшие фланговые игроки в лазарете, последние результаты в АПЛ не впечатляют. В матче с «горожанами» такие слабости недопустимы.

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.72.