«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: «Манчестер Юнайтед» победит за 2.44.

«Астон Вилла» неплохо поработала в зимнее трансферное окно, но пожинать плоды коллектив будет позже, сейчас же он располагается лишь на промежуточном 14-м месте. Дома клуб выглядит достаточно уверенно, даже разница забитых и пропущенных является положительной.

Где смотреть матч «Астон Вилла» — «МЮ»?

«Красные дьяволы» находятся не в самой лучшей форме, пусть и периодически выигрывают. Они располагаются не так уж и низко, ведь на сегодняшний день седьмые в турнирной таблице. Единственное — предыдущий тур против «Вулверхэмптона» (0:1) очков не принёс.



На мой взгляд, ставку в этом противостоянии стоит сделат всё-таки в пользу приезжего коллектива. Игра даётся крайне тяжело, но результат зарабатывать получается — шесть из десяти прошлых матчей получилось выиграть.



По моему мнению, хозяева вряд ли смогут оказать сопротивление в этой паре, всё-таки кто-то из новичков ещё не готов сыграть физически, кто-то получил повреждение, так что придётся немного подожать».

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