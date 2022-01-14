«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Стивен Джеррард наступит на те же грабли

15 января состоится матч 22-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить явного фаворита: поставить на победу «Астон Виллы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.94. Успех «Манчестер Юнайтед» оценён экспертами в 2.45. Ставки на ничью принимаются за 3.62.

Где смотреть матч «Астон Вилла» — «МЮ»?

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «МЮ» 15 января 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз матча 22-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «МЮ» (15.01.2022)

Обострившаяся коронавирусная проблема даже Континентальную хоккейную лигу вынудила приостановить регулярный чемпионат, ситуация накаляется. Английская Премьер-лига тоже страдает от омикрон-штамма, но футбол перерывов пока не берёт. 15 января состоятся шесть встреч 22-го тура. В одной из них «Астон Вилла» примет «Манчестер Юнайтед».

«Астон Вилла» понемногу адаптируется к требованиям Стивена Джеррарда, из матча в матч демонстрируя более уверенную игру. Одержала четыре победы в восьми турах АПЛ. И это с учётом коронавирусных проблем и оставленной предыдущими специалистами неразберихи. Обыгранные оппоненты были невысокого калибра, однако любой успех очень важен на начальном этапе.



Англичанин уже обозначил свои приоритетные цели на трансферном рынке. По его инициативе «львы» планировали приобрести Райана Кента из «Рейнджерса», дабы заменить отбывшего в «Манчестер Сити» Джека Грилиша. Однако пока сумели подписать только двух экс-игроков «Барселоны» — Филиппе Коутиньо и Луку Диня.



Бразилец, правда, арендован, но с правом выкупа. Джеррард крайне рад пополнению, даже заявил, что усиления пойдут на пользу. А как иначе? Потраченные финансы должны помочь подняться выше текущей 14-й строчки. Само собой, на адаптацию футболистов уйдёт какое-то время. С другой стороны, оба профессионалы, оба играли в Англии. Должны быстро привыкнуть.

В матче Кубка Англии бирмингемцы противостояли как раз манкунианцам. Несмотря на поражение (0:1), играли симпатично. Много атаковали, создавали моменты и даже дважды отличились. Правда, оба раза из офсайда. Возможно, в грядущей встрече им удастся отомстить, но не стоит забывать о нестабильности. Если забьют, то вряд ли много.



«Манчестер Юнайтед» по-прежнему находится в напряжённой обстановке, которая накаляется в том числе от интервью и постов в соцсетях Криштиану Роналду. Португалец желает добиваться больших успехов, бороться за медали. Другие игроки поддерживают форварда, однако пока только на бумаге. Ощутимого прогресса в игре не наблюдается.



«Красные дьяволы» обладают именитым составом и опытным тренером. В теории должны побеждать практически в любом матче с середняками и аутсайдерами, но пока итоги таковы. В последних трёх турах чемпионата Англии добыли лишь одну победу над «Бёрнли» (3:1), сыграли вничью с «Ньюкаслом» (1:1) и потерпели поражение от «Вулверхэмптона» (0:1).

Ральф Рангник, безусловно, обеспокоен результатами, но не меняет курс. Уверяет, что стратегия работает. Немецкий специалист начал с оборонительной линии и, можно сказать, преуспел. Под его руководством «МЮ» во всех соревнованиях ни разу не пропустил больше одного мяча за встречу. Также стоит отдать должное и Давиду де Хеа, который много раз спасал.

Роналду — о положении «МЮ»: не хочу занимать шестое, седьмое или пятое место.

По словам того же Роналду, тренеру просто нужно больше времени, чтобы донести свои идеи до игроков. Посмотрим, что выйдет в будущем. В данный момент манкунианцы активно работают над продлением контракта с Маркусом Рашфордом и приобретением хавбека «Наполи» — Фабиана Руиса. Возможно, усиление в полузащите поможет добиться большего прогресса.



Очная встреча команд в Кубке Англии наглядно продемонстрировала очевидную проблему. С равными по силе противниками коллективы не могут сыграть качественно. Забиваются в защиту и не могут реализовать возникающие время от времени моменты. Особенно этот недуг заметен у «МЮ». Если бы не старания Давида де Хеа, к немецкому тренеру было бы гораздо больше вопросов.



Пока что возьмём тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.99. Бирмингемцы выглядят повеселее в плане результативности: играют сами, дают играть другим. Однако манкунианцы при Рангнике, кроме небольшого количества пропущенных мячей, имеют также довольно скромные показатели в атаке.

Так что много голов не ждём и на этот раз. Тем более что статистика личных встреч не против. Ставка «тотал меньше 2.5 мяча» сыграла в пяти случаях из 10 последних, довольно большой процент. Наверняка «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет ещё строже. Терять очки сейчас нельзя.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» 15 января 2022 года

Соперники продолжают привыкать к тренерам. Джеррард уже заполучил в обойму двух новых футболистов и начнёт понемногу их наигрывать. Рангник тоже сконцентрирован на перспективах, но делает упор в первую очередь на оборону. С результативностью на данном этапе туго у обеих команд. Думаем, повторится история предыдущей очной встречи в Кубке Англии. Много голов ждать не стоит.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.99.

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