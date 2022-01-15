«Айлендерс» — «Вашингтон»: время начала матча НХЛ, где смотреть онлайн, шансы команд

15 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 22:00 мск, в прямом эфире её покажут «Яндекс.Спорт» и сервис Wink.

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Ранее эксперты сделали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Айлендерс» в основное время можно с коэффициентом 2.52, успех «Кэпиталз» идёт за 2.39. Ничья после трёх периодов — за 3.90. В этом случае выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 3900 рублей.



Аналитики при этом сомневаются, что матч НХЛ получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.03, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.83. Гол в первые 10 минут доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а вероятность серии буллитов оценена в 8.20.

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