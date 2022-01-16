«Ливерпуль» — «Брентфорд»: прогноз Александра Мостового на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Брентфорд».

Ставка: «Ливерпуль» победит + обе забьют за 3.10.

«Ливерпуль» сбавил обороты и в трёх последних турах чемпионата Англии не знает побед – поражение от «Лестера» и два мирных исхода.

Где смотреть матч «Ливерпуль» — «Брентфорд»?

В Кубке Англии красные стартовали успешно – переиграли «Шрусбери Таун». В первой игре полуфинала Кубка Английской лиги мерсисайдцы разошлись миром с «Арсеналом».



«Брентфорд» обыграл «Порт Вэйл» и пробился в 1/16 финала Кубка ФА. В Премьер-Лиге «пчёлы» мощно стартовали, но надолго сил не хватило — команда отправилась во вторую десятку АПЛ.



После успеха в поединке в «Астон Виллой» лондонцы на выезде не справились с «Саутгемптоном». Не могу не напомнить, что поединок первого круга завершился с хоккейным счётом 3:3.



У английских клубов очень тяжелый график. Более того, команды покинули африканские легионеры, что не может не сказаться на результатах. В этой дуэли «Ливерпуль» явный фаворит и должен выигрывать, но я считаю, что лёгкой победы на будет. Ожидаю вязкую и грубую борьбу и голы в исполнении противников, но всё-таки отдам предпочтение красным. Моя ставка – победа «Ливерпуля» + обе забьют».

Почему «Ливерпуль» ждут проблемы в матче с «Брентфордом»?

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Вест Хэм» — «Лидс».

Вагнер Лав подписал контракт с «Мидтьюлланом».