«Атлетик» Бильбао — «Реал» Мадрид: прогноз Александра Вишневского на матч Суперкубка

Футбольный эксперт Александр Вишневский дал прогноз на матч финала Суперкубка Испании «Атлетик» Бильбао — «Реал» Мадрид.

Ставка: «Реал» Мадрид не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.77

«В первую очередь надо отметить совершенно разный уровень этих команд. С одной стороны, перед нами могучий баскский «Атлетик», действующий обладатель этого трофея. Эта команда сколько раз играла в Саудовской Аравии, столько и выигрывала.

Где смотреть матч «Атлетик» — «Реал»?

С другой стороны — дерзкие выскочки из Мадрида. Команда, которая вообще непонятно что делает на этом турнире. Она ни чемпионат не выиграла, ни Кубок. В прошлом году уже в полуфинале вылетела. В этом году в полуфинале «Реал» сумел с трудом обыграть какую-то там седьмую или восьмую команду Испании. А если серьёзно, то фаворит в матче, конечно же, мадридский «Реал».



Команда Карло Анчелотти подходит к первому трофею сезона практически без травм. Не будет только Гарета Бэйла, и коронавирус подхватил Дани Карвахаль. Это не проблема, так как его может заменить Васкес, и вряд ли будет эпидемия в «Реале», так как в конце декабря почти все игроки мадридского клуба уже переболели коронавирусом. Тем более что Карвахаля оперативно изолировали. Будем надеяться, что на уровень зрелища это не повлияет и все сильнейшие у обеих команд выйдут на поле.



«Атлетик» очень удивил. Ну, просто короли Суперкубка и короли Саудовской Аравии. В прошлом году в полуфинале и финале они вынесли «Реал» и «Барселону», а сейчас обыграли в полуфинале «Атлетико». То есть все три суперклуба Испании повержены на территории Саудовской Аравии.



«Реалу» надо обратить особое внимание на угловые, потому что именно с двух угловых «Атлетик» и забил два гола «Атлетико». Тем не менее мне кажется, что какой-то всё же лимит сенсаций в исполнении «Атлетика» уже достигнут. Думаю, что «Реал» соберётся. Лишний день на восстановление и подготовку будет в помощь «сливочным».



Думаю, что «Реал» победит и возьмёт этот трофей. Также я ожидаю низового футбола. Однако в рамках Суперкубка Испании в этом и прошлом году всегда играла ставка «обе забьют». Тем не менее большого количества голов не было. Только в дополнительное время начиналась высокая результативность.



Мне кажется, что голов тут много не будет, не больше трёх. «Атлетик» в чемпионате Испании пропустил меньше всех после «Севильи». Очень крепкая оборона. Хороший вратарь у «Атлетика». Думаю, что «Атлетик» закроется и игра не будет открытой, в отличие от «эль класико» в полуфинале, когда «Реал» со счётом 3:2 обыграл «Барселону».



Думаю, что в этой игре голевых моментов будет меньше и у «Реала», и у ворот «Реала», поэтому и голов будет не так уж и много. Надо быть аккуратным и учитывать, что ставка на чистую победу «Реала» всё же рискованная. Я ставить на чистую победу мадридцев не буду, так как это всё же не чемпионат Испании, в котором когда надо «Реал» с 80-й минуты начинал наседать. Тут есть дополнительное время, в котором «Реал» может довести всё до конца. Можно без спешки и спокойно обыгрывать, что матч с «Барселоной» и показал.



Я не буду ставить на победу «Реала». Поставлю на то, что «Реал» в основное время не проиграет при тотале меньше. Меньше скольки? Это уже сколько вы готовы брать на себя риска. Для программы «Верняк» можно взять и меньше 4.5 мяча. Но в основном своём прогнозе на этот матч я пойду ещё дальше и возьму тотал меньше 3.5 мяча. На это коэффициент уже существенно больше — 1.77.



Эта ставка более рискованная, но разница в коэффициентах настолько велика, что эта ставка в качестве единственной больше подходит. В целом даже на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» много голов в ворота «Атлетика» давно не забивал. Клуб из Бильбао умеет обороняться, играть против Мадрида. В последних 12 очных матчах ни разу не было забито больше четырёх голов, причём четыре гола было забито всего один раз.



Думаю, что игра будет закрытой, а «Реал» в основное время не проиграет. Считаю, что «Реал» возьмет трофей, но на это очень маленький коэффициент, 1.33».

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