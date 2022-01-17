«Фиорентина» — «Дженоа»: прогноз Юрия Тесленка на игру Серии А

Профессиональный каппер Юрий Тесленок дал прогноз на матч Серии А «Фиорентина» — «Дженоа».
Ставка: обе забьют за 2.03.
«Фиорентина» на 6-м месте, «Дженоа» на 19-м. После знатной «оплеухи» в чемпионате от «Торино» (0:4) и вырванной в дополнительное время победы в Кубке над «Наполи» (5:2) «фиалки» будут принимать одного из аутсайдеров чемпионата. На своём поле подопечные Винченцо Итальяно показывают открытый и атакующий футбол, чем непременно пользуются соперники. Подтверждением тому являются 12 пропущенных мячей на своём поле в 9 матчах.
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Болонья» — «Дженоа».
Безусловно, главной новостью уик-энда стало увольнение с поста главного тренера «Дженоа» Андрея Шевченко. И это спустя два месяца после назначения. Понятно, не так представлял себе Шева своё долгожданное возвращение в Италию. Наверняка новый тренер постарается передать генуэзцам целеустремлённость и желание получить хороший результат уже в этой игре.
На мой взгляд, обе команды в данном матче покажут акцентированный на атаку футбол и хотя бы по разу сумеют отличиться голом», — сказал Тесленок.
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