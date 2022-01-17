Стив Джонсон — Джордан Томпсон: ставка Владимира Сирина на игру Australian Open

Профессиональный каппер Владимир Сирин дал прогноз на матч Australian Open Стив Джонсон — Джордан Томпсон.



Ставка: ТБ 38.5 за 1.85.



«Два теннисных «усача» встретятся на первом турнире «Большого Шлема» в сезоне. Стив Джонсон и Джордан Томпсон стоят неподалёку друг от друга в рейтинге: американец на 84-м месте, австралиец – на 73-м. Оба теннисиста проповедуют мощный теннис и обладают хорошей подачей, но стабильностью похвастать ни один не может.

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Стив в этом году провёл уже 6 матчей, в которых 4 раза выиграл и 2 раза проиграл. Уверенно победил он только 142-ю ракетку мира Болта, где в двух сетах сделал по брейку, а сопернику не позволил добраться даже до брейк-пойнта. В остальных матчах была упорная борьба. На последнем турнире «Большого шлема», проходившем в США, Джонсон во втором круге проиграл Гаэлю Монфису, но тотал пробил в обоих матчах.



Томпсон в этом году сыграл 4 матча: на его счету 2 победы и 2 поражения. В Мельбурне он провёл два упорнейших матча, где за почти 3 часа проиграл будущему полуфиналисту Руусувуори. В Сидней Джордан, видимо, поехал недостаточно мотивированным, так как в первом матче очень легко обыграл Хирона, но во втором круге уступил Райлли Опелке по всем статьям. На US Open Джордан провёл два пятисетовых матча, в которых тотал был пробит с запасом.



Турнир «Большого Шлема» всегда престижен, и на нём можно заработать хорошие деньги, что должно стать мотивацией не опускать руки после какого-то проваленного сета. Тотал 38.5 — небольшой для теннисистов, которые способны дойти до 1-2 тай-брейков. Букмекеры дают 1.46 на то, что в матче будет как минимум 4 сета, и я не вижу развития событий, где тотал 38.5 устоит в случае, если теннисисты обменяются сетами. Считаю, что тотал 41.5 был бы более справедлив», — сказал Сирин.

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