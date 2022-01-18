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Алексей Попырин — Артур Риндеркнеш: прогноз Сергея Фомина на матч Australian Open

Алексей Попырин — Артур Риндеркнеш: прогноз Сергея Фомина на матч Australian Open
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Australian Open Алексей Попырин — Артур Риндеркнеш.

Ставка: тай-брейк в матче за 1.80.

«Выбор пал на двух рослых теннисистов с сильной первой подачей. Долго расписывать не буду, так как ставка очевидна без скрупулёзного анализа, а время сейчас очень ценно.

Попырин и Риндеркнеш довольно часто играют тай-брейки, так как с приёмом у каждого есть некоторые проблемы. Главное, что на своих подачах могут играть стабильно. В формате «Шлема», а это максимум 5 сетов, минимум — 3, тай-брейки у таких ребят проходят очень часто», — сказал Фомин.

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