Алексей Попырин — Артур Риндеркнеш: прогноз Сергея Фомина на матч Australian Open
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Australian Open Алексей Попырин — Артур Риндеркнеш.
Ставка: тай-брейк в матче за 1.80.
«Выбор пал на двух рослых теннисистов с сильной первой подачей. Долго расписывать не буду, так как ставка очевидна без скрупулёзного анализа, а время сейчас очень ценно.
Попырин и Риндеркнеш довольно часто играют тай-брейки, так как с приёмом у каждого есть некоторые проблемы. Главное, что на своих подачах могут играть стабильно. В формате «Шлема», а это максимум 5 сетов, минимум — 3, тай-брейки у таких ребят проходят очень часто», — сказал Фомин.
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