«Омские Ястребы» — «Кузнецкие Медведи»: ставка Владимира Плющева на матч ВХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч ВХЛ «Омские Ястребы» – «Кузнецкие Медведи».



Ставка: победа «Омских Ястребов» с форой (-2.5) за 1.85.



«Накануне омская команда сильно удивила, проиграв уже потерявшим всякую мотивацию «Кузнецким Медведям» в овертайме. Новокузнечане идут 15-ми на Востоке, опережая лишь молодёжку из Новосибирска и Тюмени. А вот омская команда ведёт отчаянную борьбу за место в плей-офф, и потеря очков (тем более в игре с аутсайдером!) может в итоге аукнуться.



В том, что в повторной встрече омичи выйдут заряженными на борьбу, у меня сомнений нет. Равно как и в том, что «Ястребы» на этот раз обыграют своего соперника. Причём есть предчувствие, что сделают это весьма легко, с разницей как минимум в три шайбы. Скорее всего, будет «тотал больше», но более надёжная ставка — победа «Омских Ястребов» с форой (-2.5)», — сказал Плющев.

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