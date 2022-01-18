Армони Тан — Элина Свитолина: прогноз Ивана Маркевича на матч 2-го круга Australian Open

Профессиональный каппер Иван Маркевич дал прогноз на матч открытого чемпионата Австралии Армони Тан — Элина Свитолина.
Ставка: ТМ 19.5 за 1.78.
«Тан является 107-й ракеткой мира и начала текущий сезон матчем с Анастасией Потаповой. Француженка не смогла ничего противопоставить сопернице и проиграла со счётом 2:6, 1:6. В Мельбурне в первом круге Армони смогла одолеть Путинцеву, но стоит отметить, что Юлия была далека от своих оптимальных кондиций.
Свитолина же начала соревнования матчем с соотечественницей Фионой Ферро. За весь матч Элина отдала лишь одну свою подачу и выиграла со счётом 6:1, 7:6. Думаю, что Армони также будет очень сложно на равных противостоять стабильной игре украинки.
Думаю, что Свитолина уверенно победит и матч продлится не более 19 геймов», — сказал Маркевич.
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