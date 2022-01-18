Клиент «Фонбет» выиграл 3,56 млн рублей на матче «Эспаньол» — «Эльче»

Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал ставку на матч испанской Примеры «Эспаньол» — «Эльче». Он выбрал ставку на то, что обе команды смогут забить, и заключил пари на крупную сумму — 2 млн рублей. Букмекер оценил вероятность подобного развития событий коэффициентом 1.78.



Уже к 14-й минуте матча команды забили 2 гола, правда, в одни ворота. Дубль оформил футболист «Эльче» Пере Милья. К чести хозяев поля, они не опустили руки и смогли перехватить инициативу. Ближе к концу первого тайма «Эспаньолу» даже удалось забить, но мяч отменили из-за офсайда. Однако уже в добавленное к первому игровому отрезку время хозяева получили право на пенальти. 11-метровый реализовал Рауль де Томас.



Таким образом, ставка клиента «Фонбет» сыграла уже к перерыву. На выплату он получил 3 560 000 рублей.