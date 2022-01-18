Эксперты: Криштиану Роналду не доберётся до отметки в 900 голов за карьеру

5 февраля футболисту «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду исполнится 37 лет. Однако португалец в прекрасной форме и готов покорять новые вершины.

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Одной из таких целей может стать отметка в 900 голов за карьеру. Прямо сейчас у Роналду 801 забитый мяч. Букмекеры принимают ставки на то, сможет ли Криштиану добраться до 900 голов.

По оценке аналитиков, вряд ли португалец сможет достичь заветной цифры. Поставить на то, что у Роналду получится, можно с коэффициентом 6.00. Это примерно 16% вероятности. А вот на то, что Криштиану не доберётся до 900 мячей, можно сделать ставку за 1.09 (84%).



Роналду — лидер сборной Португалии, с которой в марте ему предстоит сыграть в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2022. В «Манчестер Юнайтед» у португальца, по слухам, есть разногласия с Ральфом Рангником, что может помешать Криштиану достичь цели. При этом форвард недавно заявил, что хочет играть ещё 4 или 5 сезонов.

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