«Челси» — «Брайтон»: где смотреть онлайн, прямая трансляция матча АПЛ, прогнозы и ставки

18 января состоится матч 24-го тура АПЛ «Челси» — «Брайтон». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире можно будет посмотреть трансляцию встречи на «Okko Спорт».
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Брайтон» — «Челси».
Эксперты считают фаворитами гостей: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. В случае успеха выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 1780 рублей. Заключить пари на победу «Брайтона» предлагают с коэффициентом 5.00. Ставки на ничью принимаются за 3.80.
Аналитики считают, что матч не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.62. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.
Вероятность пенальти оценили котировкой 2.75, а красной карточки — 5.00.
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