Маккензи Макдональд — Аслан Карацев: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Маккензи Макдональд — Аслан Карацев во 2-м круге Australian Open — 2022.



Ставка: ТМ 38.5 за 1.88.



«Сложный старт получился у Аслана Карацева: пять сетов россиянин отыграл против испанца Мунара. Наверное, главная причина, что Карацев не успел отойти после победы на турнире в Сиднее. Там он выглядел очень здорово, но силы и эмоции потратил. Думаю, двух дней должно хватить российскому теннисисту, чтобы восстановиться, перезагрузиться. Необходимо помнить, что нужно защищать очки за полуфинал прошлогоднего Australian Open. Должен Аслан прибавить.

Где смотреть матч Макдональд — Карацев?

Маккензи Макдональд — талантливый теннисист, но не хватает ему во взрослом теннисе мощи. В плане подачи Карацеву он сильно уступает, в мощи. Он может брать за счёт скорости, передвижения. Но это всё ему поможет, если Аслан будет играть с большим количеством брака, невынужденных ошибок. Думаю, россиянин должен сделать выводы после матча с Мунаром. Макдональда нужно проходить.



Предположу, что в этом матче будет сыграно меньше 38.5 геймов. Может быть, какую-то партию и упустит Карацев, но матч должен контролировать», — сказала Чакветадзе.

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