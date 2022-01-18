Маккензи Макдональд — Аслан Карацев. Пять часов на корте — это только начало

19 января Маккензи Макдональд и Аслан Карацев сыграют в матче Открытого чемпионата Австралии. Начало — не ранее 7:30 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Карацева, коэффициент на победу россиянина составляет 1.53. На успех Макдональда можно поставить за 2.58.

Коэффициенты букмекеров на матч Маккензи Макдональд — Аслан Карацев 19 января 2022 года

Аналитики считают, что матч второго раунда Australian Open Маккензи Макдональд — Аслан Карацев получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.63, а тотал меньше 36.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.17. Ставки на пятый сет принимаются с коэффициентом 3.14.

Анализ и прогноз матча Australian Open Маккензи Макдональд — Аслан Карацев (19.01.2021)

На Открытом чемпионате Австралии по теннису добрались до второго раунда. Новак Джокович покинул территорию страны, теперь можно сосредоточиться непосредственно на играх. Среди прочих 19 января друг с другом сыграют американец Маккензи Макдональд и россиянин Аслан Карацев.

В прошлом сезоне на Australian Open Маккензи показал очень хороший результат. Дошёл до четвёртого круга, где проиграл самому Даниилу Медведеву. Правда, без особой борьбы — 4:6, 2:6, 3:6. Зато до этого выбил довольно бойких Марко Чеккинато, Борну Чорича и Ллойда Харриса — 95-ю, 84-ю и 33-ю ракеток мира соответственно.



Конечно, назвать их элитными теннисистами сейчас никак нельзя, но это крепкие представители топ-100. А вот на остальных ТБШ повезло гораздо меньше. Во Франции обыграл Эмиля Руусувуори, но уступил Кристьяну Гарину во втором раунде. Чилиец — профильный грунтовик, ловить там было нечего.



На Уимблдоне, пройдя квалификационный этап, в первом же раунде проиграл другому россиянину — Карену Хачанову. У себя дома, на US Open, дальше второго круга пройти не удалось. Победив страдающего от постоянных травм Давида Гоффена, уступил опытному Кею Нисикори.

В новом сезоне в Австралии американский спортсмен дошёл до второго раунда, обыграв Николу Милоевича. Соперник откровенно скромный, занимает всего лишь 164-ю позицию в рейтинге, однако с ним пришлось помучиться. Макдональд отдал первый сет, но выиграл со счётом 3-1 по партиям (5:7, 6:4, 6:3, 6:2). Сам американец на данный момент является 55-й ракеткой мира.



Начал этот год с участия в турнирах в Мельбурне и Аделаиде. Особых успехов не добился. В Мельбурне без проблем одолел Петера Гоёвчика (6:0, 6:3), во втором раунде уступил Ботику ван де Зандсхулпу (2:6, 5:7). В Аделаиде уступил уже в первом круге Артуру Риндеркнешу (3:6, 7:6, 3:6). А вот предстоящий соперник — Аслан Карацев — начал год очень хорошо.

Во-первых, надо сказать, что Карацев на данный момент является 15-й ракеткой мира. Во-вторых, совсем недавно стал победителем турнира в Сиднее. Оставил позади Миомира Кецмановича (7:5, 6:4), Лоренцо Сонего (6:2, 3:6, 6:2) и Даниэля Эванса (6:3, 6:7, 6:3), а в финале справился с опытнейшим Энди Марреем (6:3, 6:3).



При этом через два дня обыграл в первом раунде Australian Open Хауме Муньяра (3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4, 6:4). Игра отняла огромное количество нервов и эмоций. Почти пять часов борьбы, 55 геймов, два тай-брейка. Смотреть было одно удовольствие! Особенно если у вас и без того седые волосы…



Конечно, Аслан совершил 107(!) невынужденных ошибок, но даже это не помешало пройти дальше. С характером полный порядок. С одной стороны, сил и эмоций было отдано очень много. С другой стороны, было больше суток на отдых. Возможность собраться с мыслями и восстановиться имелась. К тому же Маккензи Макдональд тоже немного затянул в первом круге.



Если Карацев успеет отойти морально, то у него есть все шансы на победу. Букмекеры считают его фаворитом, но также они считают, что матч будет упорным. У Макдональда за спиной в этом году два неудачных турнира, зато чуть больше времени на отдых. Хотя уровень гораздо ниже, чем у Аслана.

В таком случае можно проследить за ставкой «тотал больше 36.5 гейма» за коэффициент 1.63. Вполне вероятно, что россиянину потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к оппоненту и втянуться в ритм после непростого первого круга. Скорее всего, потребуется больше трёх сетов. Как нам кажется, более интересный вариант — «П2 + тотал больше 30.5 гейма» за 1.97. Стабильности Карацеву традиционно не хватает, а тут ещё и усталость подключится. Зато с характером у него полный порядок.

Прогноз и ставка на матч Australian Open Маккензи Макдональд — Аслан Карацев 19 января 2022 года

Открытый чемпионат Австралии продолжает радовать. Аслан Карацев после трудовой победы в первом раунде встретится с Маккензи Макдональдом. Американец имеет больше шансов навязать борьбу россиянину, который играет в очень плотном графике и оставил много эмоций в первом круге. Карацев готов физически, если он успеет подготовиться морально — американцу вряд ли светит третий раунд. Аслан нестабилен, зато с характером полный порядок.



Ставка: победа Карацева и тотал больше 30.5 гейма за 1.97.