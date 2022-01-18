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Маккензи Макдональд — Аслан Карацев, 19 января 2022 года, прогноз и ставка на матч Australian Open, смотреть онлайн

Маккензи Макдональд — Аслан Карацев. Пять часов на корте — это только начало
Евгений Анисимов
Макдональд — Карацев: прогноз на матч в Австралии
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Карацев в первом круге совершил 107 невынужденных ошибок, но всё же прошёл дальше.

19 января Маккензи Макдональд и Аслан Карацев сыграют в матче Открытого чемпионата Австралии. Начало — не ранее 7:30 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Карацева, коэффициент на победу россиянина составляет 1.53. На успех Макдональда можно поставить за 2.58.

Коэффициенты букмекеров на матч Маккензи Макдональд — Аслан Карацев 19 января 2022 года

Аналитики считают, что матч второго раунда Australian Open Маккензи Макдональд — Аслан Карацев получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.63, а тотал меньше 36.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.17. Ставки на пятый сет принимаются с коэффициентом 3.14.

Анализ и прогноз матча Australian Open Маккензи Макдональд — Аслан Карацев (19.01.2021)

Australian Open (м). 2-й круг
19 января 2022, среда. 08:00 МСК
Маккензи Макдональд
55
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Не начался
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Аслан Карацев
15
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев

На Открытом чемпионате Австралии по теннису добрались до второго раунда. Новак Джокович покинул территорию страны, теперь можно сосредоточиться непосредственно на играх. Среди прочих 19 января друг с другом сыграют американец Маккензи Макдональд и россиянин Аслан Карацев.

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В прошлом сезоне на Australian Open Маккензи показал очень хороший результат. Дошёл до четвёртого круга, где проиграл самому Даниилу Медведеву. Правда, без особой борьбы — 4:6, 2:6, 3:6. Зато до этого выбил довольно бойких Марко Чеккинато, Борну Чорича и Ллойда Харриса — 95-ю, 84-ю и 33-ю ракеток мира соответственно.

Конечно, назвать их элитными теннисистами сейчас никак нельзя, но это крепкие представители топ-100. А вот на остальных ТБШ повезло гораздо меньше. Во Франции обыграл Эмиля Руусувуори, но уступил Кристьяну Гарину во втором раунде. Чилиец — профильный грунтовик, ловить там было нечего.

На Уимблдоне, пройдя квалификационный этап, в первом же раунде проиграл другому россиянину — Карену Хачанову. У себя дома, на US Open, дальше второго круга пройти не удалось. Победив страдающего от постоянных травм Давида Гоффена, уступил опытному Кею Нисикори.

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В новом сезоне в Австралии американский спортсмен дошёл до второго раунда, обыграв Николу Милоевича. Соперник откровенно скромный, занимает всего лишь 164-ю позицию в рейтинге, однако с ним пришлось помучиться. Макдональд отдал первый сет, но выиграл со счётом 3-1 по партиям (5:7, 6:4, 6:3, 6:2). Сам американец на данный момент является 55-й ракеткой мира.

Начал этот год с участия в турнирах в Мельбурне и Аделаиде. Особых успехов не добился. В Мельбурне без проблем одолел Петера Гоёвчика (6:0, 6:3), во втором раунде уступил Ботику ван де Зандсхулпу (2:6, 5:7). В Аделаиде уступил уже в первом круге Артуру Риндеркнешу (3:6, 7:6, 3:6). А вот предстоящий соперник — Аслан Карацев — начал год очень хорошо.

Во-первых, надо сказать, что Карацев на данный момент является 15-й ракеткой мира. Во-вторых, совсем недавно стал победителем турнира в Сиднее. Оставил позади Миомира Кецмановича (7:5, 6:4), Лоренцо Сонего (6:2, 3:6, 6:2) и Даниэля Эванса (6:3, 6:7, 6:3), а в финале справился с опытнейшим Энди Марреем (6:3, 6:3).

При этом через два дня обыграл в первом раунде Australian Open Хауме Муньяра (3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4, 6:4). Игра отняла огромное количество нервов и эмоций. Почти пять часов борьбы, 55 геймов, два тай-брейка. Смотреть было одно удовольствие! Особенно если у вас и без того седые волосы…

Конечно, Аслан совершил 107(!) невынужденных ошибок, но даже это не помешало пройти дальше. С характером полный порядок. С одной стороны, сил и эмоций было отдано очень много. С другой стороны, было больше суток на отдых. Возможность собраться с мыслями и восстановиться имелась. К тому же Маккензи Макдональд тоже немного затянул в первом круге.

Если Карацев успеет отойти морально, то у него есть все шансы на победу. Букмекеры считают его фаворитом, но также они считают, что матч будет упорным. У Макдональда за спиной в этом году два неудачных турнира, зато чуть больше времени на отдых. Хотя уровень гораздо ниже, чем у Аслана.

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В таком случае можно проследить за ставкой «тотал больше 36.5 гейма» за коэффициент 1.63. Вполне вероятно, что россиянину потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к оппоненту и втянуться в ритм после непростого первого круга. Скорее всего, потребуется больше трёх сетов. Как нам кажется, более интересный вариант — «П2 + тотал больше 30.5 гейма» за 1.97. Стабильности Карацеву традиционно не хватает, а тут ещё и усталость подключится. Зато с характером у него полный порядок.

Прогноз и ставка на матч Australian Open Маккензи Макдональд — Аслан Карацев 19 января 2022 года

Открытый чемпионат Австралии продолжает радовать. Аслан Карацев после трудовой победы в первом раунде встретится с Маккензи Макдональдом. Американец имеет больше шансов навязать борьбу россиянину, который играет в очень плотном графике и оставил много эмоций в первом круге. Карацев готов физически, если он успеет подготовиться морально — американцу вряд ли светит третий раунд. Аслан нестабилен, зато с характером полный порядок.

Ставка: победа Карацева и тотал больше 30.5 гейма за 1.97.

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