Гаэль Монфис — Александр Бублик: прогноз Анны Чакветадзе на игру Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Гаэль Монфис — Александр Бублик во 2-м круге Australian Open — 2022.



Ставка: ТБ 35.5 за 1.90.



«Этот матч, думаю, все ждут с нетерпением. Два теннисиста, которые могут пожертвовать результатом ради игры на публику. Яркие игроки, сумасшедшие даже. Представляю, что они могут устроить, тем более вечерний матч, будет много болельщиков на трибунах, соответствующая атмосфера.

Где смотреть матч Макдональд — Карацев?

Мне кажется, что эти двое не разойдутся после трёх сетов. Матч будет долгим и увлекательным. Монфис — фаворит, но Бублик многих за свою карьеру удивлял. С его подачей тяжело справляться. И Гаэль об этом знает. В позапрошлом году Саша победил француза в первом круге «Ролан Гаррос». Так что и здесь могут быть сюрпризы.



Вообще, говорить здесь о тактике, каких-то чисто теннисных моментах не стоит. Два настоящих артиста выйдут на корт, и матч должен получиться. Предположу, что в нём будет сыграно больше 35.5 геймов», — сказала Чакветадзе.

Медведев — о готовности к Australian Open: могу побеждать любого соперника.

Надаль вышел в третий круг Australian Open и может сыграть с Хачановым.

Медведев назвал фаворита Australian Open.