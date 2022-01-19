«Брентфорд» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед».
Ставка: обе забьют за 1.70.
«Сейчас отличное время для любой команды сыграть против «Манчестер Юнайтед». Тем более если ты только-только появился в Премьер-лиге. Домашний стадион, атмосфера – всё это будет сильно помогать «Брентфорду».
Где покажут матч «Брентфорд» — «МЮ»?
Если посмотреть на результаты, то сейчас у «Брентфорда» всё достаточно плохо. Но львиную долю своих поражений команда потерпела на выезде. А вот дома может получиться поинтереснее. Дома в 12 матчах команда забила 10 голов.
Рассчитывать на сверхрезультативный футбол будет сложно. Но надо отметить факт: «Манчестер Юнайтед» забивает во всех матчах на выезде, но и пропускает очень много – сухих игр всего 3.
«Обе забьют» здесь рисуется вполне. Думаю, что «Юнайтед» со своей проблемной обороной не сможет выдержать и в этот раз», — сказал Казанский.
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