«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: прогноз Дениса Наливайко на матч Кубка Испании

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» — «Атлетико».



Ставка: ТБ 9.5 угловых за 1.93.



«Здесь надо понимать, что, в отличие от «Сосьедада», у «Атлетико» была игра в полуфинале Суперкубка, который он проиграл «Атлетику» из Бильбао. Это в любом случае перелёт в Эр-Рияд и это в любом случае ещё один матч. «Сосьедад» должен быть посвежее.

Где смотреть матч «Реал Сосьедад» — «Атлетико»?

С другой стороны, это обе команды, которые борются в Ла Лиге за четвёрку. К большому сожалению, «Реал» немножко сдал, да и «Атлетико» не такой. Вообще, предугадать здесь лидера очень и очень сложно. Коэффициенты это подтверждают, так как они более-менее равные. Я бы предложил брать тотал больше 9.5 угловых за 1.90.



«Атлетико», скорее всего, будет играть вторым номером, делая ставки на контратакующую игру, которая подразумевает атаки через фланги и возможные прострелы и навесы. «Сосьедад» будет владеть мячом и стараться дойти до штрафной. Здесь, мне кажется, будет угловых много. Мне кажется, тотал больше 9.5 угловых будет отличной ставкой с коэффициентом, близким к двойке», — сказал Наливайко.

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