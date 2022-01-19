«Атлетик» — «Барселона». Хави продолжит путь к первому титулу

20 января состоится матч 1/8 финала Кубка Испании «Атлетик» Бильбао — «Барселона». Начало игры — в 23:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех «Атлетика» оценён экспертами в 3.64. Ставки на ничью принимаются за 3.52.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Барселона» 20 января 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч «Атлетик» Бильбао — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз матча Кубка Испании «Атлетик» — «Барселона» (20.01.2022)

Ситуация с коронавирусом настораживает, он продолжает диктовать свои правила. Тем не менее в Испании пауз не берут. 20 января состоится заключительная встреча 1/8 финала Кубка Короля. На стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао местный «Атлетик» примет каталонскую «Барселону». Стартовый свисток запланирован на 23:30 мск.

В недавнем финале Суперкубка Испании «львы» уступили мадридскому «Реалу» (0:2). Несмотря на 14 ударов по воротам (в створ попали лишь дважды), так и не сумели навязать борьбу лидеру чемпионата Испании. Этот матч наглядно показал текущий уровень подопечных Марселино Тораля, с сильными противниками им тягаться не впору.



На дистанции наиболее очевиден главный недуг — нестабильность. За 21 тур чемпионата Испании одержано только шесть побед. Также было 10 ничьих и пять поражений. В последних трёх матчах бильбаосцы собрали весь букет. Сначала потерпели поражение от «Реала» (1:2), затем обыграли «Осасуну» (3:1), а после поделили очки с «Алавесом» (0:0).



Наиболее интересен матч с «Осасуной». Впервые в истории Ла Лиги оформил хет-трик игрок, родившийся после 1999 года. Достижение записал на свой счёт 21-летний полузащитник Ойан Сансет. Случай выдающийся, ведь в нынешнем сезоне «Атлетик» демонстрирует крайне низкую результативность (20 голов за 21 матч).

Зато отдельной похвалы заслуживает крепкая оборона красно-белых. В текущем розыгрыше чемпионата Испании пропустили только 17 мячей, добыв много ничейных исходов. Вряд ли это сильно поможет попасть в четвертьфинал Кубка Короля, зато можно попробовать перевести встречу в дополнительное время и дотянуть до пенальти.



«Барселона» уступила «Реалу» (2:3) в полуфинале Кубка Короля, однако всю встречу атаковала и даже имела шансы вырвать победу. Нанесла больше ударов по воротам и немного чаще владела мячом. Можно сказать, что противостояние прошло на равных, каталонцам просто не повезло. Мадридцы забили победный гол в дополнительное время.

Стоит признать, что при Хави каталонская команда смотрится куда опаснее, нежели при Рональде Кумане. Ныне располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании и даже претендует на попадание Лигу чемпионов. Перспектива вполне реализуема, ведь отставание от идущего четвёртым «Атлетико» составляет всего один пункт.



В последних пяти турах Ла Лиги сине-гранатовые не потерпели ни одного поражения. Сыграли вничью с «Осасуной» (2:2), «Севильей» (1:1) и «Гранадой» (1:1), а также одержали победу над «Эльче» (3:2) и «Мальоркой» (1:0). Пока им немного не хватает стабильности и крепости в обороне, но над этим Хави ещё поработает.



На трансферном рынке «Барселона» очень активна. Хотя отчасти вынуждают действовать возможный трансфер Люка де Йонга и нежелание Усмана Дембеле продлевать контракт. К команде уже присоединился Ферран Торрес из «Манчестер Сити», а в будущем планируется приобретение Лукаса Бое из «Эльче». Слухи, связанные с Эрлингом Холандом, тоже имеют место быть.



К грядущему противостоянию подопечные Хавьера Эрнандеса подходят в роли фаворитов, однако рассчитывать на их лобовую победу немного рискованно. Несмотря на беспроигрышную серию в Ла Лиге, они только набирают ход и нередко играют вничью. Да и «львы» очень хороши в обороне, легко могут перевести матч и в дополнительное время.

Отличный вариант для ставки — «Барселона» не проиграет в основное время и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.75. Каталонцы прогрессируют, пусть пока получается далеко не всё. «Атлетик» привычно находится в середине турнирной таблицы чемпионата Испании. В Кубке Короля вполне может пошуметь, но даже на своём поле будет тяжело.

Прогноз и ставки на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Барселона» 20 января 2022 года

Низкая результативность не позволяет «Атлетику» выступать стабильно и подниматься на более высокие позиции в турнирной таблице, зато крепкая оборона часто спасает от поражений и помогает держаться на плаву. «Барселона» в последних турах Ла Лиги выступила здорово, дала «Реалу» бой в Суперкубке и в целом прогрессирует при Хави. Думаем, она пройдёт в 1/4 финала Кубка Короля, но вряд ли забьёт много.



Ставка: «Барселона» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.75.