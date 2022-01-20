«Арсенал» — «Ливерпуль»: фрибет 1000 рублей к матчу Кубка английской лиги
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20 января пройдёт ответный матч полуфинала Кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем». Начало — в 22:45 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей от БК «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет».
2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 1000 рублей.
Фрибет 1000 рублей будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» сразу после установки.
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