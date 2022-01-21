Карен Хачанов — Рафаэль Надаль: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Карен Хачанов — Рафаэль Надаль в 3-м круге Australian Open — 2022.



Ставка: ТМ 37.5 за 1.75.



«Третий круг Australian Open, в котором Карен Хачанов сразится с Рафаэлем Надалем.

Где смотреть матч Хачанов — Надаль?

Что хочется сказать по игре Карена Хачанова? Многовато ошибок на задней линии. Вспоминается, конечно, время, когда Карен был в первой десятке, играл стабильно, атаковал с форхенда, но сейчас сыплются ошибки даже против игроков, которые не так сильно давят Карена Хачанова.



Рафа ведёт 8-0 по личным встречам, он любит использовать левую руку, закручивает кроссом под бэкхенд Хачанова. Даже в лучшие времена этот бэкхенд был сложен для Хачанова, а сейчас у него не та форма, поэтому ему будет сложно противостоять Рафе.



Скорее всего, меньше 37,5 гейма будет сыграно в этом матче», — сказала Чакветадзе.

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