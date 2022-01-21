Карен Хачанов — Рафаэль Надаль: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Карен Хачанов — Рафаэль Надаль в 3-м круге Australian Open — 2022.
Ставка: ТМ 37.5 за 1.75.
«Третий круг Australian Open, в котором Карен Хачанов сразится с Рафаэлем Надалем.
Где смотреть матч Хачанов — Надаль?
Что хочется сказать по игре Карена Хачанова? Многовато ошибок на задней линии. Вспоминается, конечно, время, когда Карен был в первой десятке, играл стабильно, атаковал с форхенда, но сейчас сыплются ошибки даже против игроков, которые не так сильно давят Карена Хачанова.
Рафа ведёт 8-0 по личным встречам, он любит использовать левую руку, закручивает кроссом под бэкхенд Хачанова. Даже в лучшие времена этот бэкхенд был сложен для Хачанова, а сейчас у него не та форма, поэтому ему будет сложно противостоять Рафе.
Скорее всего, меньше 37,5 гейма будет сыграно в этом матче», — сказала Чакветадзе.
Михаил Южный оценил готовность Хачанова к матчу с Надалем.
Прогноз Софьи Тартаковой на матч Хачанов — Надаль.
- 21 января 2022
-
11:00
-
10:00
- 20 января 2022
-
20:00
-
19:15
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:15
-
15:54
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:36
- 19 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 18 января 2022
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00