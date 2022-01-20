Карен Хачанов — Рафаэль Надаль. В жизни всегда есть место для подвига

21 января Карен Хачанов и Рафаэль Надаль сыграют в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Начало — не ранее 11:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Надаля, коэффициент на победу испанца составляет 1.24. На успех Хачанова можно поставить в букмекерских конторах за 4.52.

Какой канал покажет матч Хачанов — Надаль?

Коэффициенты букмекеров на матч Карен Хачанов — Рафаэль Надаль 21 января 2022 года

Аналитики считают, что матч третьего раунда Australian Open Карен Хачанов — Рафаэль Надаль получится упорным: ставки на тотал больше 34.5 гейма принимаются за 1.67, а тотал меньше 34.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.15. Ставки на пятый сет принимаются с коэффициентом 3.86.

Анализ и прогноз матча Australian Open Карен Хачанов — Рафаэль Надаль (21.01.2022)

Открытый чемпионат Австралии по теннису продолжается. Аутсайдеры постепенно отсеиваются. Участников становится всё меньше, есть место и для сенсаций. 21 января стартует третий круг. Последним запуском на центральном корте встретятся россиянин Карен Хачанов и испанец Рафаэль Надаль. Вывеска отличная.

Дело в том, что противостояние теннисистов началось около четырёх лет назад. В июле 2017 года на Уимблдоне они сыграли впервые, тогда Рафаэль Надаль одержал победу со счётом 6:1, 6:4, 7:6 (7:3). С тех пор соперники успели встретиться ещё семь раз, но все встречи заканчивались одинаково — победой испанца.



Последняя очная битва случилась чуть больше года назад. Спортсмены пересеклись в полуфинале турнира в Абу-Даби, где Рафа забрал очередную победу. Надо сказать, что он был стабильнее и более нацелен на каждый мяч. Хачанов совсем не держал подачу и забрал всего четыре гейма. Проиграл со счётом 1:6, 3:6.



И вот теннисисты снова встретятся на корте. Карен Хачанов в первом круге прошёл Дениса Кудлу, проиграв первый сет (3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2)). Оформил 17 эйсов против пяти от Дениса, а по двойным ошибкам была ничья — 2:2. Зато удалось обыграть американца на тай-брейке, хотя из 11 брейк-пойнтов реализовал всего четыре. В то время как Кудла использовал два из шести.

Затем Карен легко справился с Бенжаменом Бонзи (6:4, 6:0, 7:5). Подал целых 19 раз навылет, а не принял подачу француза всего два раза. Допустил две двойные ошибки, в то время как оппонент совершил четыре. При этом реализовал уже шесть из 13 брейк-пойнтов. А сам потерял подачу лишь однажды. В третьей партии пришлось понервничать, но в нужный момент Хачанов сделал брейк.



Надаль, в свою очередь, добрался до третьего круга без проигранных сетов. При этом качество тенниса по понятным причинам сложно назвать высоким. Рафаэль совсем недавно вернулся в тур и только набирает форму, да и речь всё же идёт о хардовом покрытии. В общем, проблемы в Австралии у него возникали. Но опыт и концентрация позволяли решать вопросы в трёх партиях.

В первом круге Рафа прошёл американца Маркуса Хирона (6:1, 6:4, 6:2). Во втором досталось уже немцу Яннику Ханфману, тоже потребовалось всего три сета — 6:2, 6:3, 6:4. Ханфман взял лишь девять геймов, однако игра продолжалась 2 часа и 42 минуты. Длинных розыгрышей хватало, а сам Надаль регулярно упускал брейк-пойнты.

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Карен начал год с участия в обоих турнирах Adelaide International. В первом добрался до финала, уступив французу Гаэлю Монфису (4:6, 4:6). Во втором вылетел на стадии четвертьфинала от рук ещё одного француза — Артура Риндеркнеша. Здесь уже мог зацепиться за победу. Не вышло.



Рафаэль Надаль в этой паре оправданно считается фаворитом. Он выше классом, опытнее и умеет добавлять в решающие моменты. Однако Карен Хачанов имеет все шансы навязать борьбу, если будет сконцентрирован на подачах. Перестрелять Рафу в затяжных розыгрышах практически невозможно, большого количества брейк-пойнтов тоже ждать не приходится. Значит, всё упирается в подачу.



Мотивация серьёзная. Выход в четвёртый круг — уже хорошо, а шанс впервые в карьере одолеть Надаля — ещё лучше. Испанец сейчас не на пике. Так что мы бы ждали весьма упорный матч. Дело ещё и в том, что сейчас Рафаэль довольно далеко от прежнего уровня. А россиянин, напротив, выглядит сравнительно бодро. При таком раскладе мы бы взяли тотал больше 36.5 гейма за 2.00. Взять как минимум одну партию Карену точно по силам.

Прогноз и ставка на матч Australian Open Карен Хачанов — Рафаэль Надаль 21 января 2022 года

Открытый чемпионат Австралии порадует отличной вывеской. Карен Хачанов проиграл Рафаэлю Надалю уже восемь раз за карьеру, но теперь, на наш взгляд, сможет навязать борьбу. Необходимо быть сконцентрированным на подаче, и россиянин это понимает. Надаль на АО-2022 не проиграл ни одного сета, хотя показывал не лучший теннис и испытывал проблемы. Если так пойдёт и дальше, шансы у Карена непременно появятся.



Ставка: тотал больше 36.5 гейма за 2.00.

Где смотреть матч Хачанов — Надаль?

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