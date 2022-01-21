Фрэнсис Нганну — Сириль Ган: прогноз Исраэля Адесаньи на бой UFC

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья дал прогноз на главный бой UFC 270 Фрэнсис Нганну — Сириль Ган.



Ставка: победа Нганну за 2.24.



«Мой прогноз — Фрэнсис победит нокаутом, я бы сказал во втором или третьем раунде. Я солгу, если скажу, что это будет лёгкий бой, это нелёгкая задача. Как я уже говорил, Сириль Ган — это не шутка. Я чувствую, что он самая большая угроза короне Фрэнсиса в тяжёлом весе. Никто другой даже близко не стоит рядом», — сказал Адесанья на своем YouTube-канале.



Бой Нганну — Ган пройдёт в ночь с 22 на 23 января в Анахайме. Ориентировочное начало поединка — не ранее 07:30 мск. В прямом эфире поединок можно будет посмотреть на UFC TV. Также главные бои UFC 270 покажет телеканал «Матч ТВ».

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