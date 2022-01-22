«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 23-го тура АЛП «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм».
Ставка: «Манчестер Юнайтед» победит за 1.97.
«Игра на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм», много интересных деталей.
Например, Дэвид Мойес приезжает на стадион, который мог стать его родным домом, но стал лишь временным пристанищем. Все вы знаете грустную историю Мойеса в «МЮ», но с «Вест Хэмом» у него совсем другая ситуация, команда играет при нём достаточно круто, за исключением последнего времени и игры с «Лидсом».
«Вест Хэм» довольно развлекательная команда: в шести матчах 24 мяча — это круто! Команда играет против «Манчестер Юнайтед», который, как кажется, нашёл свои рельсы правильного пути. Победа над «Брентфордом» не сухая, но уже победа. Кажется, что Рангник нашёл правильные слова, а значит, можно рассчитывать на то, что и в игре с «Вест Хэмом» будет нечто подобное.
Уже в 13 матчах на выезде «Вест Хэм» не может обыграть «МЮ». Это катастрофический результат. Многое намекает на то, что в этом матче «МЮ» наберёт три очка. Да, защита не стальная, но атака бежит, показывая себя в каждом матче достаточно ярко.
Когда на своём поле «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 1.90, то это серьёзный довод в пользу ставки. Ставим на победу «МЮ».
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