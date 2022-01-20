«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Ни одна куртка не пострадает

22 января состоится матч 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех лондонцев оценён экспертами в 3.94. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Вест Хэм» 22 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата Англии «МЮ» — «Вест Хэм» (22.01.2022)

Омикрон-штамм коронавируса понемногу отступает, всё больше клубов заявляют о возвращении в строй. В английской Премьер-лиге 21 января стартует 23-й тур, а на следующий день состоятся сразу пять встреч. В одной из них «Манчестер Юнайтед» примет лондонский «Вест Хэм». Стартовый свисток на стадионе «Олд Траффорд» прозвучит в 18:00 мск.

В последних четырёх турах АПЛ «красные дьяволы» потерпели только одно поражение от «Вулверхэмптона» (0:1), также сыграли вничью с «Астон Виллой» (2:2) и одержали победу над «Бёрнли» (3:1) и «Брентфордом» (3:1). Во всех случаях пропустили, несмотря на старания Давида де Хеа, неоднократно спасавшего команду. Зато результативность стала лучше.



Не удалось поразить только ворота «Вулверхэмптона», который очень надёжен в обороне. В остальном «МЮ» оставляет после себя приятные ощущения, играет в комбинационный футбол и не зависит от конкретного игрока. Например, практически удалось нивелировать отсутствие Криштиану Роналду, выбывшего на время из-за травмы.



Впрочем, португалец вернулся и быстро сумел привлечь общественное внимание. В матче последнего тура АПЛ с «Брентфордом» (3:1) после второго забитого гола Ральф Рангник принял решение перейти на схему с пятью защитниками и заменил игрока на 71-й минуте. Форвард вспылил и выразил недовольство.

Даже швырнул на землю куртку и, сев на ступеньку рядом с креслами запасных, что-то тихо говорил и указывал на себя. Однако после диалога с главным тренером успокоился. На пресс-конференции немецкий специалист доходчиво объяснил, что не хотел повторения истории предыдущего тура АПЛ с «Астон Виллой».



Тогда его подопечные вели со счётом 2:0, но сыграли вничью. Пропустили два мяча на последних минутах. А португальскому форварду объяснил решение желанием сыграть в интересах команды. Очевидно, немецкий специалист учится на своих ошибках. Как видно — совсем не зря.



«Вест Хэм» тоже хорошо выступил в последних четырёх турах чемпионата Англии. Одержал победу над «Уотфордом» (4:1), «Кристал Пэлас» (3:2) и «Норвичем» (2:0). Однако не обошлось без разочарований — уступил «Лидсу» (2:3). Причём по делу. Противостояние проходило на равных скоростях, но оппонент оказался гораздо расторопнее.

Также успеху белых сопутствовал экс-игрок московского ЦСКА Никола Влашич. На 60-й минуте встречи хорват не сумел обработать передачу в центре поля, что привело к потере, контратаке и пропущенному голу. Сразу после данного инцидента Дэвид Мойес заменил его на защитника Артура Масуаку. Отсутствие практики сказывается на Николе.

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«Молотобойцев» преследует тот же недуг, что и манкунианцев. Слишком часто пропускают. В последних турах АПЛ в том числе. Даже вылетели из Кубка лиги, уступив с трудом забивающему «Тоттенхэму» (1:2). Возможно, трансферное окно поможет справиться с проблемой, хотя пока расклад с защитой, скорее, печалит.



Несмотря на хилую линию обороны, лондонцы располагаются на четвёртой позиции в турнирной таблице АПЛ и претендуют на участие в Лиге чемпионов. Помогает держаться на плаву отличная результативность, за 22 матча забили 41 мяч. Восемь из них записал на свой счёт Майкл Антонио. Также отдал шесть результативных передач. По-прежнему полезен.



Впрочем, оба коллектива знают толк в атакующей игре, оба добротно выступили в последних турах чемпионата Англии. Но стоит заметить, что в обороне испытывают большие проблемы. «Красных дьяволов» даже Давид де Хеа часто не в силах спасти. А ведь испанский голкипер в нынешнем сезоне порядочно добавил.

«Молотобойцы» тоже хворают. От «Лидса» натерпелись в АПЛ, от «Тоттенхэма» — в Кубке английской лиги. Так что в качестве ставки возьмём тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.77. Вариант попроще — обе забьют за 1.63. Такая ставка сыграла в пяти из семи прошлых очных встреч в английской Премьер-лиге.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» 22 января 2022 года

«Манчестер Юнайтед» учится на своих ошибках и понемногу растёт при Рангнике. Забивает всё больше, но пока пропускает тоже регулярно. У «Вест Хэма» грозное нападение во главе с Майклом Антонио, однако оборонительная линия также оставляет желать лучшего. Думается, матч получится результативным.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.77.

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