«МЮ» — «Вест Хэм»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм».
Ставка: ничья за 3.85.
«Красные дьяволы» не могут показать стабильный уровень, поэтому и располагаются лишь на седьмой позиции в чемпионате Англии, правда, отставание от четвёрки сильнейших всего два балла. В прошлой игре Роналду и компания смогли на классе разобраться с «Брентфордом» (3:1).
Где смотреть матч «МЮ» — «Вест Хэм»?
«Молотобойцы» выступают лучше нынешнего оппонента и проводят мощный год, находясь в зоне Лиги чемпионов на сегодняшний день. После небольшой победной серии они всё равно оступились с одним из аутсайдеров — на днях не получилось набрать очки с относительно скромным «Лидсом» (2:3).
По моему мнению, хозяева поля будут стремиться сегодня заработать очки, пора уже что-то показывать, хотя бы на родном стадионе. Уровень исполнителей позволяет играть сегодня с позиции силы.
С другой стороны, гости хороши в нынешнем первенстве и очень круто готовы физически, так что в Манчестер они приехали пополнять копилку. Думаю, без очков «Вест Хэм» не останется. Скорее всего, будет ничья».
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