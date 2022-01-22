Коди Стаманн — Саид Нурмагомедов: ставка Вадима Тихомирова на бой UFC Fight Night

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой турнира UFC Fight Night Коди Стаманн — Саид Нурмагомедов.

Ставка: победа Саида Нурмагомедова решением судей — нет за 1.61.

«Саид Нурмагомедов — это такой редкий человек, у которого редкая фамилия, но он не имеет никакого отношения к известной семье Нурмагомедовых. При этом он дерётся так, как будто он воспитанник известного клана. Как будто он представитель известной фамилии — дерётся ярко и технично.

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Коди Стаммана я специально посмотрел, чтобы понять, какого уровня это боец. Я смотрел его бой с Мерабом Двалишвили, проигранный. Меня он удивил в том плане, что там сложно выделить какую-то фишку, какую-то особенность. Его там представляли как базового борца. При этом известно, что он занимался и боксом. На самом деле и с тейкдаунами и защитой от них там было всё не очень хорошо. С ударами он выглядел медленным на фоне даже Двалишвили, который никогда не был суперударником.



Я считаю, что Саид больших проблем не испытает, несмотря на то что у него была большая пауза. Он давно не дрался и в целом не так-то и много боёв в UFC провёл.



Всё же в этом бою стоит быть осторожным. Я нашёл такой интересный вариант как «победа Нурмагомедова решением судей — нет». Эта ставка оставляет много опций. Он уж точно не выиграет решением судей. Или победит раньше нокаутом, или другой вариант. С коэффициентом 1.61 — это как раз то, что интересно и стоит попробовать взять».

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Где смотреть бой Нганну — Ган?