«МЮ» — «Вест Хэм»: фрибет 1000 рублей к матчу АПЛ
Поделиться
22 января пройдёт матч АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом». Начало — в 18:00 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей от БК «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет».
2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 100 рублей.
Фрибет 1000 рублей будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» сразу после установки.
Комментарии
- 22 января 2022
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 21 января 2022
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 20 января 2022
-
20:00
-
19:15
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:15
-
15:54
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:36
Партнерский контент