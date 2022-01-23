«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль».



Ставка: Фирмино сделает не менее 1-й голевой передачи за 3.50.



«Хорошее настроение у «Ливерпуля» после победы в Лондоне. Приехать в пригород в таком расположении – это здорово. Даже несмотря на большие кадровые потери: отсутствие уехавших на Кубок Африки и травма Дивока Ориги. Надо сказать, что Диогу Жота невероятно хороший дубль в ворота «Арсенала» забил. Роберто Фирмино в подыгрыше тоже очень интересен.

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Будет мощная игра, потому что «Кристал Пэлас» только в первом матче сезона на «Селлхерст Парк» не забил. Все остальное обязательно летит.



Думаю, что здесь нас может ждать высокорезультативная игра. Тем более всего три выездных сухих матча у «Ливерпуля» в чемпионате. Также нельзя не обратить внимания на хорошую форму красных: в последних 13 матчах 9 побед на выезде. В общем, здесь Клопп – фаворит.



Но я бы сделал персональную ставку. Жота невероятно хорош. Но есть вариант не менее одной результативной передачи. Думаю, что Роберто Фирмино как раз может сделать голевую передачу. Учитывая огненную форму Жоты, который забил 10 голов в 20 матчах, на голевую передачу Фирмино можно рассчитывать», — сказал Казанский.

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