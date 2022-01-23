«Челси» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на встречу АПЛ 23 января

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал свой прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Тоттенхэм».
Ставка: победа «Челси» за 1.76.
«Аристократы» располагаются на третьем месте, а отставание от лидера уже слишком велико. Проблема в том, что за пять туров удалось взять только шесть очков. Кроме того, не получилось обыграть прямого конкурента «Манчестер Сити» (0:1) в очном противостоянии, он оторвался теперь на 12 очков.
Прогноз Виктора Гусева на матч «Челси» — «Тоттенхэм».
«Шпоры» идут на промежуточной пятой позиции, отлично действуя в обороне и пропустив лишь 22 гола в текущем розыгрыше, правда, и забито только 26. Команда вроде бы начинает стабильно побеждать, даже «Лестер» не так давно переиграла со счётом 3:2, проигрывая к 94-й минуте 1:2.
На мой взгляд, «Челси» выиграет столичное дерби. Пора уже прерывать неудачную серию без побед и возвращаться в борьбу за высокие места, а то такими темпами ещё и тройку сильнейших придётся оборонять.
По моему мнению, состав «Тоттенхэма» сейчас объективно слабее, пусть это и лондонское дерби, а значит, гости будут биться. Матч пройдёт в крайне упорной борьбе, но на «Стэмфорд Бридж» приезжему коллективу будет сложно пополнить копилку», — сказал Павлюченко.
Прогноз Александра Елагина на матч «Челси» — «Тоттенхэм».
Прогноз Эдуарда Мора на матч «Челси» — «Тоттенхэм».
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