«Красная Армия» — «Локо»: ставка Владимира Плющева на матч МХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч МХЛ «Красная Армия» – «Локо».
Ставка: ТБ 5.5 за 1.66.
«Одно из самых важных противостояний в Молодёжной хоккейной лиге. «Красная Армия» уже долгое время лидирует, команда в этом сезоне установила рекорд по количеству побед кряду, но в последнее время армейцы чаще проигрывают.
Прогноз Владимира Плющева на матч «Атлант» — «Алмаз».
Они в этом году выиграли лишь один матч в Санкт-Петербурге, а затем уже трижды проиграли – в том же Санкт-Петербурге с разгромным счётом 1:6 и дома московским динамовцам, причём оба раза за пределами основного времени – в овертайме и по буллитам. Интересно, что по ходу и одного и другого матча динамовцы постоянно были в роли отыгрывающихся.
Как известно, в ЦСКА сейчас много больных и слишком короткая скамейка. Многие ребята делегированы в ВХЛ в «Звезду», и каким будет состав на игру с «Локо», пока неясно. Фаворит встречи – клуб из Ярославля. Команда в последних играх демонстрирует завидную результативность. «Локо» в четырёх последних играх забросил 32 (!) шайбы. Сейчас «Красная Армия» и «Локо» — самые результативные на Западе, а потому жду большого количества заброшенных шайб. Ставлю на тотал больше 5.5 шайб», — сказал Плющев.
Прогноз Анатолия Емелина на матч «Рубин» — «Нефтяник».
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