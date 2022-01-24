«Атлант» – «Алмаз»: ставка Владимира Плющева на игру МХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч МХЛ «Атлант» – «Алмаз».
Ставка: победа «Алмаза» за 1.62.
«Атлант» доигрывает сезон. Мытищинцы находятся за пределами зоны плей-офф и о попадании в кубковую восьмерку уже не помышляют. До восьмого места 14 очков и на такой короткой дистанции их отыграть уже не возможно. «Алмаз» идет в таблице пятым и, судя по всему, в первой четверке вряд ли окажется, хотя, с другой стороны, календарь у череповчан благоприятный – большинство игр они проведут дома, в том числе и со своими прямыми конкурентами за попадание в первую четверку – командами СКА-1946 и МХК «Динамо» (Москва).
Единственный минус «Алмаза» — это долгое отсутствие игровой практики. Свой последний матч в чемпионате МХЛ череповчане сыграли больше недели назад, уступив в Санкт-Петербурге местному «Динамо» — 1:4 и 2:4. В Мытищи «Алмаз» приехал с целью увезти максимальное количество очков. «Атлант» против «Алмаза» играет крайне неудачно: 2 победы в последних 30 (!) матчах. Учитывая такую статистику, поставлю на победу гостей в основное время», — сказал Плющев.
Малкин набрал очки в четвёртом матче НХЛ подряд.
Жамнов прокомментировал окончательную заявку сборной России на ОИ-2022.
Прогноз на матч «Вашингтон» — «Вегас»: Александр Овечкин снова даст жару.
- 24 января 2022
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 23 января 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:15
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:30
-
12:00
-
11:31
-
11:00
-
10:00
- 22 января 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30