«Металлург» Новокузнецк — «Динамо» Санкт-Петербург: ставка Анатолия Емелина на матч ВХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч ВХЛ «Металлург» Новокузнецк – «Динамо» Санкт-Петербург.



Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.60.



«Обе команды входят в лидирующую группу в ВХЛ. И те и другие хотят получить более высокий посев в плей-офф. У «Металлурга» на пять очков больше, и если сибиряки смогут выиграть, отрыв станет ещё больше. Игроки «Металлурга» злые после последних неудач – поражений от «Горняка», «Зауралья» и «Челмета». Затем, правда, были победы дома над «Химиком» — 4:3 и СКА-Невой – 4:2. Динамовцы завершают свой выезд, в ходе которого они уже взяли четыре очка, выиграв в Ангарске и Омске. Причём сыграли там они довольно результативно, забросив 12 шайб и пропустив в свои ворота лишь дважды.



В первом круге «Динамо» на своём льду переиграло «Металлург» — 4:2. В прошлом сезоне бело-голубые выиграли и в Новокузнецке – 5:2. Сибиряки постараются взять реванш и упрочить своё турнирное положение в первой четвёрке. Ставлю на победу «Металлурга» в матче», — сказал Емелин.

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