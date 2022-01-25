Эксперты назвали шансы «Спартака» войти с Ваноли в топ-3 РПЛ в сезоне-2021/2022

Московский «Спартак» зимой сменил главного тренера. Португальца Руя Виторию сменил итальянец Паоло Ваноли.

«Стоило кому-то привезти, он начинал перепалку». Экс-форвард «Спартака» — о Дзюбе.

Прямо сейчас команда под руководством нового тренерского штаба готовится к весенней части сезона на сборе в ОАЭ. Ну а букмекеры оценили вероятность спартаковцев совершить качественный прорыв весной и забраться в тройку призёров чемпионата.



Поставить на то, что «Спартак» по итогам сезона будет в топ-3 РПЛ, можно с коэффициентом 11.00. Это примерно 8% вероятности. Сделать ставку на то, то красно-белые не доберутся до призовой тройки, можно за 1.01 (92%).



После 18 из 30 туров «Спартак» находится на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ, на счету красно-белых 23 очка. До 3-го места, которое сейчас занимает «Сочи», 8 очков. Отставание от лидера — «Зенита» — 15 баллов.

«Часть истории «Спартака». Ваноли высказался о Карпине.

Бышовец: для «Зенита» отсутствие Ракицкого может стать фатальным.

Во Франции назвали причину срыва трансфера Азмуна в «Лион».