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Ставка на французский волейбол принесла клиенту Фонбет 12.5 млн рублей

Ставка на французский волейбол принесла клиенту Фонбет 12.5 млн рублей
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Клиент букмекерской компании Фонбет выиграл крупную сумму, поставив 4 687 500 рублей на матч чемпионата Франции по волейболу между «Тулузой» и «Туром». Он поставил эти деньги на победу гостей во 2-й партии в лайве, букмекер на тот момент оценил вероятность такого развития событий коэффициентом 2.60.

«Тур» считался фаворитом матча, но проиграл первый сет, а второй сет также начал неудачно — 4:7. В этот момент игрок и сделал ставку. Гостям удалось сравнять счёт, но ошибки в атаке и приёме снова привели к отрыву хозяев, а после результативного блока преимущество «Тулузы» достигло 5 очков — 15:10.

Взятый тайм-аут помог «Туру». Несколько доигровок и ошибок хозяев в атаке привели к тому, что счёт сравнялся — 19:19. Далее команды обменивались очками и дошли до баланса. На нём у «Тулузы» были два сетбола, но гости отыграли их удачными атаками. Третий сетбол «Туру» удалось отыграть после того, как игрок хозяев коснулся сетки, а затем гости взяли два брейковых очка. Сначала игрок «Тулузы» пробил в аут, а потом атаку хозяев заблокировал украинский блокирующий Дмитрий Терёменко. Таким образом, «Тур» победил в сете 28:26, а ставка игрока, пусть и не без нервов, но зашла. На выплату клиент Фонбет получил 12 187 500.

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