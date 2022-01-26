Феликс Оже-Альяссим — Даниил Медведев: ставка Надежды Петровой на матч Australian Open

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Australian Open Феликс Оже-Альяссим — Даниил Медведев.



Ставка: победа Медведева с форой (-6) за 1.92.



«Лучший российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев сейчас является главным фаворитом Открытого чемпионата Австралии. Джокович не играет, Зверев вылетел.

Где покажут матч Оже-Альяссим — Медведев?

Зато остался великий испанец Рафаэль Надаль, который вместе с итальянцем Маттео Берреттини составит одну из полуфинальных пар. Во втором полуфинале сыграет победитель этого матча и выигравший в паре Синнер — Циципас. Даня хорош, не думаю, что его сегодняшний соперник канадец Феликс Оже-Альяссим сможет оказать сопротивление.



Не так давно, кстати, Медведев встречался с этим канадцем, и тогда Даня выиграл в двух сетах, причём второй взял «под ноль». Канадец, кстати, сейчас входит в топ-10, он занимает 9-е место. Для своего возраста весьма неплохой показатель. В этом году он проиграл лишь два матча – уже упоминавшийся поединок Медведеву и американцу Тейлору Гарри Фритцу. А в остальных семи играх он побеждал», — сказала Петрова.

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