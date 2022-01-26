«Анже» — «Сент-Этьен»: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги 1

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч французской Лиги 1 «Анже» – «Сент-Этьен».
Ставка: победа «Анже» за 2.24.
«В очередном туре французского чемпионата встретятся «Анже» и «Сент-Этьен». Одна из этих команд является фаворитом на понижение в классе. Так что я жду победы от её соперника.
Ставка на матч «Анже» — «Сент-Этьен» с коэффициентом 2.27.
«Сент-Этьен» с большой вероятностью в следующем сезоне будет представлять Лигу 2. Сейчас клуб является аутсайдером главного чемпионата Франции. С 12 баллами он отстаёт от других команд из зоны вылета на пять и более очков. Так что судьба этой команды почти предрешена.
«Анже» является не самым ярким представителем Лиги 1. Эту команду многие даже привыкли видеть рядом с зоной вылета. Однако сейчас она выдаёт неплохие результаты. Чёрно-белые располагаются в середине турнирной таблицы, имея небольшой отрыв от команд ниже.
«Анже» уверено играет, часто зарабатывает очки. Недавно он победил пару соседей по чемпионату — «Реймс» и «Труа» (2:1 оба раза). Не думаю, что у клуба возникнут проблемы с аутсайдером Лиги 1. «Сент-Этьен» проигрывает почти всем в чемпионате. Поражение, на мой взгляд, ждёт его и сейчас. Ставлю на победу «Анже», — сказал Калиниченко.
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