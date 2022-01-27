Стефанос Циципас — Даниил Медведев: прогноз Софьи Тартаковой на матч Australian Open

Ведущая «Матч ТВ», экс-ведущая радио «Спорт FM» Софья Тартакова дала прогноз на матч Australian Open Даниил Медведев — Стефанос Циципас.

Ставка: победа Медведева за 1.38.



«Я на вашем месте поставила бы на Даню. Да, были проблемы в прошлой игре, когда Медведеву удалось отыграться с 0:2 по сетам.

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Не всё складывается легко для Медведева, но мне кажется, что сейчас только Рафа Надаль может с ним сравниться. Он вытаскивает такие матчи, так себя заводит. Мне кажется, Даниил может делать всё, что угодно. Он может ругаться с арбитром, с соперником, с режиссёром-постановщиком.



На кого угодно может ругаться, но он всё это делает, чтобы победить, чтобы завестись. Как раз в прошлом матче с канадцем Медведев очень сильно разозлился на человека, который был за кадром и которого он даже не видел. Он выводил на большой экран соперника Медведева, и даже это разозлило Даниила.



Мне кажется, это плюс Медведеву, который готов даже идти по головам, чтобы выигрывать матчи. Выиграв два последних поединка — а минувшие матчи были для Медведева сложными — он такой титул просто так не отпустит.



У Циципаса два месяца назад была операция. Кто бы мог предположить, что он пройдёт в полуфинал «Шлема» и так удачно разберётся с Синнером в четвертьфинале. Для Медведева всё будет принципиально. Говорят, что их взаимоотношения наладились, но всё равно будет горячо.



Здесь я вижу фаворитом Медведева. Непростые три партии, я тут ничего не говорю, но Даня возьмёт верх. Физически он, похоже, в полном порядке. Ментальный аспект явно на стороне Даниила. Я по традиции буду за Медведева», — сказала Тартакова.

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